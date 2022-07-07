Hazırlık maçı: Antalyaspor: 0 - Metalist Kharkiv: 1

FT Antalyaspor, yeni sezon öncesindeki ilk hazırlık maçında Ukrayna temsilcisi Metalist Kharkiv'e 1-0 yenildi.

Kamp çalışmalarını Burdur'da sürdüren Antalyaspor, yeni sezon öncesindeki ilk hazırlık maçında Ukrayna temsilcisi Metalist Kharkiv ile karşılaştı. Burdur MAKÜ Stadyumu'nda oynanan maça Antalyaspor, Alperen, Floranus, Mert, Doğukan Nelik, Hakan, Gökdeniz, Amar, Ufuk, Alperen Yılmaz, Ege ve Mustafa'dan oluşan 11'i ile başladı. Karşılaşmada ilk yarı golsüz beraberlikle sona erdi. Mücadelenin ikinci yarısında Ataberk, Osman, Burak, Demirhan, Emir ve Emre'nin de forma giydiği mücadele konuk takımın son dakikalarda attığı golle 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.