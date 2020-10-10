Hazırlık maçı: Antalyaspor: 1 - Denizlispor: 1

Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Karşılaşmaya Antalyaspor, Ferhat, Mert, Naldo, Ersan, Veysel, Nuri, Sam, Podolski, Ufuk, Orgill ve Imeri 11'yle başladı. Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım da gol bulmadı ve devre 0-0 sona erdi.

Karşılaşmanın 81. dakikasında Mesanovic ile öne geçen Yukatel Denizlispor'a Antalyaspor 88. dakikada Jahovic'in penaltı vuruşuyla yanıt verdi. Karşılaşmanın 90 dakikası 1-1'lik eşitlikle sona erdi.