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Hazırlık maçı: Antalyaspor: 1 - Denizlispor: 1

Milli maç nedeniyle lige verilen arada Antalyaspor ile Denizlispor hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.


Karşılaşmaya Antalyaspor, Ferhat, Mert, Naldo, Ersan, Veysel, Nuri, Sam, Podolski, Ufuk, Orgill ve Imeri 11'yle başladı. Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım da gol bulmadı ve devre 0-0 sona erdi.


Karşılaşmanın 81. dakikasında Mesanovic ile öne geçen Yukatel Denizlispor'a Antalyaspor 88. dakikada Jahovic'in penaltı vuruşuyla yanıt verdi. Karşılaşmanın 90 dakikası 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

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