Hazırlık maçı: - Antalyaspor: 1 - FC Uerdingen: 2

Lig takımı KFC Uerdingen'e 2-1 yenildi.

Belekte'ki bir otelin sahasında oynanan karşılaşmaya Antalyaspor; Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Salih Dursun, Bahadır Öztürk, Aly Cissokho, Zeki Yıldırım, William Wainqueur, Yekta Kurtuluş, Serdar Özkan ve Mevlüt Erdinç on biri ile başladı. Bahadır Öztürk, 15. dakikada sakatlanarak yerini Musa Nizam'a bıraktı. KFC Uerdingen, maçın 2. dakikasında gurbetçi futbolcu Oğuzhan'ın golü ile 1-0 öne geçti. Yekta Kurtuluş, 25, dakikada attığı golle takımını beraberliğe taşıdı.

Teknik Direktör Bülent Korkmaz, ikinci yarıya Ozan Evrim Özenç, Birkan Öksüz, Batuhan Berkay Fındık, Mustafa İnan, Sergen Yatağan, Mehmet Turgut, Harun Alpsoy ve Osman Çelik'i oyuna alarak başladı. İlerleyen dakikalarda Mert Çölgeçen, Halil İbrahim Sevinç ve Erman Vardar'ı da oyuna aldı. Sergen Yatağan, ikinci yarının başlarında geçirdiği sakatlık sonrası oyundan çıkmak zorunda kaldı. KFC Uerdingen, 88. dakikada bulduğu golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Kırmızı-beyazlıların hazırlık maçında U19 takımından 5 genç futbolcu forma giydi.