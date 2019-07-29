Hazırlık maçı: Antalyaspor: 1 Osmanlıspor: 1

Lig takımı Osmanlıspor ile 1-1 berabere kaldı.

Antalyaspor, Bolu kampının üçüncü hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde oynanan mücadeleye kırmızı beyazlılar Boffin, Bünyamin, Salih, Chico, Tarık, Harun Alpsoy, Halil İbrahim, Harun Kavaklıdere, Fredy, Serdar, Mukairu ilk on biri ile çıktı. İlk 45 dakikada her iki takım da oyun disiplininden taviz vermedi. Mücadelenin 44'üncü dakikasında kaptan Serdar Özkan'ın attığı golle Antalyaspor, Osmanlıspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Teknik Direktör Bülent Korkmaz, kadroda bulunan diğer oyuncularına da şans verdi. Bu devre de orta alan mücadelesi şeklinde geçti. Maçın 73'üncü dakikasında Osmanlıspor Musa Çağıran ile eşitlik sayısını buldu. 90 dakikalık sürenin sonuna kadar başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.