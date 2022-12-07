Hazırlık maçı: Antalyaspor: 2 - Napoli: 3

Müsabaka, İtalyan ekibinin 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada, Antalya'da organize edilen Winter Football Series'de, Antalyaspor ile Serie A'da lider konumdaki Napoli karşı karşıya geldi. Napoli, karşılaşmanın ilk yarısını 8. dakikada Raspadori, 15. dakikada da Politano'nun ayağından bulduğu gollerle 2-0 önde kapattı. Müsabakanın ikinci yarısında gol arayışlarını sürdüren Antalyaspor, 55. dakikada Mehmedi'nin golüyle farkı 1'e indirdi. İtalya ekibi, 61. dakikada Raspadori'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. İkinci yarının ortalarına doğru her iki takım da birçok oyuncu değişikliğine gitti. Antalyaspor, 86. dakikada Hakan Özmert'in kullandığı frikikle farkı tekrar 1'e düşürdü.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma Napoli'nin 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.