Hazırlık maçı: Aytemiz Alanyaspor: 2 - FC Desna: 2

Aytemiz Alanyaspor Süper Lig’e verilen milli maç arasında Ukrayna’nın FC Desna takımıyla hazırlık maçı yaptı.
Aytemiz Alanyaspor Süper Lig'e verilen milli maç arasında Ukrayna'nın FC Desna takımıyla hazırlık maçı yaptı. Karşılaşma 2-2'lik skorla berabere bitti.
Milli Egemenlik Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 7. dakikasında Dmytro sağdan ceza sahasına girerek yerden vurdu top Haydar'dan sekti. Topu tekrar önünde bulan bu oyuncu meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-1
24. dakikada sağ kanattan Baiano ortaladı. Cisse yakın mesafeden plase vuruşla skoru eşitledi. (1-1) 29. dakikada Fernandes'in soldan ortasında kaleciyi geçen topu Cisse kafayla filelere gönderdi. (2-1) İlk yarı Alanyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmanın 49. dakikasında konuk takım Andry ile eşitliği yakaladı. (2-2)
Mücadele 2-2 beraberlikle tamamlandı.