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Hazırlık maçı: Konyaspor: 2 - Altınordu: 1

Konyaspor ile Altınordu arasında oynanan hazırlık maçında yeşil-beyazlılar İzmir temsilcisini 2-1’lik skorla mağlup etti.

Konyaspor ile Altınordu arasında oynanan hazırlık maçında yeşil-beyazlılar İzmir temsilcisini 2-1'lik skorla mağlup etti.


Süper Lig'de devre arası çalışmalarını Antalya Belek'te sürdüren Konyaspor, İzmir temsilcisi Altınordu ile hazırlık müsabakasında karşı karşıya geldi. Yeşil-beyazlılar rakibini 2-1 mağlup ederken goller 14. dakikada Levan Shengelia ve 70. dakikada Erdon Daci'den geldi. Altınordu'nun golünü ise 18. dakikada Ali Mert Aydın'dan geldi.

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