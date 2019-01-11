Hazırlık maçı: Medipol Başakşehir: 3 - Ado Den Haag: 1

Medipol Başakşehir, Antalya kampının ikinci hazırlık maçında karşılaştığı Hollanda ekibi Ado Den Haag'ı 3-1 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te kamp yaparak sürdüren lider Medipol Başakşehir, ikinci hazırlık maçında Hollanda temsilcisi Ado Den Haag ile karşı karşıya geldi. Turuncu-lacivertliler 7. dakikada Caiçara ve 33. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golleri ile ilk yarıyı 2-0 önde kapadı. İkinci yarının 70. dakikasında rakip Ado Den Haag 70. dakikada Pinas'ın golü ile farkı 1'e indirdi. Maçın skorunu ise 71. dakikasında Jojic'in kaydettiği gol belirledi ve Başakşehir 3-1 kazandı.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı mücadeleye Mert, Caiçara, Epureanu, Mert, Karim, İrfan Can, Emre, Visca, Mossoro, Arda ve Robinho 11'i ile başladı.