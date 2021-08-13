İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hazırlık maçı: Serik Belediyespor: 2 - Nazilli Belediyespor: 0

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Serik Belediyesspor, hazırlık maçında Nazilli Belediyespor'u 2-0 mağlup etti.


Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, Afyonkarahisar'da 3. etap kamp çalışmaları kapsamında, Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'la hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Serik Belediyespor, Burak Göksel ve Sebahattin Usta'nın attığı gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı. Serik Belediyespor'un 3. etap kamp çalışmaları 23 Ağustos günü sona erecek. Yeşil-beyazlılar ligde ilk maçını 5 Eylül Pazar günü deplasmanda Kahramanmaraşspor ile oynayacak.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.