Hazırlık maçı: Serik Belediyespor: 2 - Nazilli Belediyespor: 0

Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Serik Belediyesspor, hazırlık maçında Nazilli Belediyespor'u 2-0 mağlup etti.

Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, Afyonkarahisar'da 3. etap kamp çalışmaları kapsamında, Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'la hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Serik Belediyespor, Burak Göksel ve Sebahattin Usta'nın attığı gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı. Serik Belediyespor'un 3. etap kamp çalışmaları 23 Ağustos günü sona erecek. Yeşil-beyazlılar ligde ilk maçını 5 Eylül Pazar günü deplasmanda Kahramanmaraşspor ile oynayacak.