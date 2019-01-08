Hazırlık maçı: Trabzonspor: 3 - ADO Den Haag: 1

Trabzonspor, kamp yaptığı Antalya Belek'te Hollanda Eredivisie Ligi ekiplerinden ADO Den Haag ile oynadığı karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Sezonun ikinci yarı hazırlıkları için Antalya Belek'te kamp yapan Trabzonspor, Hollanda Eredivisie Ligi takımlarından ADO Den Haag ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, mücadelenin 27. dakikasında Ekuban ile 1-0 öne geçti. Hollanda takımı 44. dakikada Zhang ile eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda 69. dakikada Abdülkadir Parmak ve 73. dakikada Ekuban'ın goller bulan Trabzonspor sahadan 3-1 galip ayrıldı.