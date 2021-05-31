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Hazırlık maçı: Türkiye: 0 - Gine: 0 (İlk yarı)

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi Gine ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar(İlk yarı)


10.dakikada Saidou Sow'un savunmadan gönderdiği uzun pasa hareketlenen Jose Kante, sağ kanattan kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kante'nin vuruşunda top yandan dışarı gitti.


20. dakikada Mert Müldür, ceza alanı içinde kaleci Keita ile karşı karşıya kaldı. Keita meşin yuvarlağı ayaklarıyla önledi.


26. dakikada Cengiz Ünder'in pasında topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün ceza sahası yayından vuruşu Mamadou Kane'nin müdahalesi ile uzaklaştı.


33. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Cengiz Ünder'in ceza alanına gönderdiği ortasında arka direkte Ozan Kabak'ın kafa ile indirdiği topu Saidou Sow müdahale ederek uzaklaştırdı.



Stat: Antalya


Hakemler: Aliyar Aghayev, Zeynal Zeynalov, Akif Amirali


Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Ozan Kabak, Rıdvan Yılmaz, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Dorukhan Toköz, Cengiz Ünder, Abdülkadir Ömür, Enes Ünal


Yedekler: Uğurcan Çakır, Gökhan Akkan, Merih Demiral, Taylan Antalyalı, Okay Yokuşlu, Halil Akbunar, Kenan Karaman, Halil Dervişoğlu, Umut Meraş, Efecan Karaca, Orkun Körkçü, Kerem Aktürkoğlu


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Gine: Keita, Mohamed Ali Camara, Saidou Sow, Pogba, Pa Konate, Mamadou, Sylla, Cisse, Ibrahıma Conte, Barry, Jose Kante


Yedekler: Mohamed Camara, Moussa Camara, Ibrahıma Sory Conte, Aguibou Camara, Ibrahima Camara, Ousmane Kante, Ahmed Mendes Moreira, Demba Camara, Komso Mara


Teknik Direktör: Didier Six


Sarı kart: Mohamed Ali Camara (Gine)

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