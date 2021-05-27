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Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - Azerbaycan: 1 (İlk yarı)

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi Azerbaycan ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.

Müsabakanın ilk yarısı millilerin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


28. dakikada ceza sahası sağında Abbas Hüseynov pasını Emin Makhmuov'a aktardı. Bu oyuncu gelişine sert vuruşunda top kaleci Altay'ı geçerek filelerle buluştu. 0-1


34. dakikada Orkun'un kullandığı serbest vuruşta topu Halil Dervişoğlu tamamladı ve topu ağlara gönderdi. 1-1


44. dakikada sağ taraftan kullanılan kornerde arka direkte topla buluşan Merih şutunu çekti. Kaleci Balayev'den dönen topu kale önünde Kaan Ayhan tamamlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1



Stat: Bahçeşehir Okulları


Hakemler: Genc Nuza, Fatlum Berisha, Bujar Selimaj


Türkiye: Altay Bayındır, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Rıdvan Yılmaz, Mert Müldür, Taylan Antalyalı, Orkun Kökçü, Halil Akbunar, Cengiz Ünder, Halil Dervişoğlu


Yedekler: Mert Günok, Gökhan Akkan, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Abdulkadir Ömür, Mahmut Tekdemir, Efecan Karaca, Kerem Aktürkoğlu, Enes Ünal


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Azerbaycan: Balayev, Guseynov, Medvedev, Krivotsyuk, Qarayev, Hüseynov, Makhmudov, İbrahimli, Caferquliyev, Alasgarov, Sheydaev


Yedekler: Aydın Bayramov, Dzhenetov, Salahli, Mammadov, Khachaev, Haghverdi, Tashkin, Khalilzade, Tural Bayramov, Sadikhov, Ghorbani


Teknik Direktör: Giovanni De Biassi


Goller: Makhmudov (dk. 28) (Azerbaycan) Halil Dervişoğlu (dk. 34), Kaan Ayhan (dk. 44) (Türkiye)

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