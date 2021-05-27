Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - Azerbaycan: 1 (Maç sonucu)

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesinde hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Azerbaycan’ı 2-1’lik skorla mağlup etti.
A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesinde hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Azerbaycan'ı 2-1'lik skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Alasgarov'un kaleye sokularak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Altay'dan oyun alanına döndü.
80. dakikada ceza yayı önünden Enes Ünal'ın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarla üstten auta gitti.
90. dakikada Efecan'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Enes Ünal'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Balayev'de kaldı.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Genc Nuza, Fatlum Berisha, Bujar Selimaj
Türkiye: Altay Bayındır (Gökhan Akkan dk. 73), Kaan Ayhan, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Rıdvan Yılmaz (Efecan Karaca dk. 46), Mert Müldür, Taylan Antalyalı, Orkun Kökçü (Abdulkadir Ömür dk. 67), Halil Akbunar (Ozan Tufan dk. 84 ?), Cengiz Ünder (Kerem Aktürkoğlu dk. 46), Halil Dervişoğlu (Enes Ünal dk. 67)
Yedekler: Mert Günok, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Mahmut Tekdemir
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Azerbaycan: Balayev, Guseynov, Medvedev, Krivotsyuk, Qarayev, Hüseynov (Tural Bayramov dk. 72) Makhmudov (Mustafayev dk. 79), İbrahimli (Khachaev dk. 46), Caferquliyev (Salahli dk. 63), Alasgarov (Khalilzade dk. 79), Sheydaev (Ghorbani dk. 63)
Yedekler: Aydın Bayramov, Dzhenetov, Mammadov, Haghverdi, Tashkin, Sadikhov
Teknik Direktör: Giovanni De Biassi
Goller: Makhmudov (dk. 28) (Azerbaycan), Halil Dervişoğlu (dk. 34), Kaan Ayhan (dk. 44) (Türkiye)
Sarı kartlar: Medvedev, Ghorbani (Azerbaycan)