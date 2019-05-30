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Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - Yunanistan: 1 (Maç sonucu)

A Milli Futbol Takımı Euro 2020 Eleme Grubu maçları öncesi Antalya’da karşılaştığı özel maçta Yunanistan’ı ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti.

A Milli Futbol Takımı Euro 2020 Eleme Grubu maçları öncesi Antalya'da karşılaştığı özel maçta Yunanistan'ı ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


49. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Cenk Tosun'un vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı çeldi.


50. dakikada Kolovos'un ceza alanı sol çaprazından sert şutu kalecide kaldı.


79. dakikada Bouchalakis'in ceza sahası içine yaptığı ortada Kourbelis'in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.


84. dakikada Mahmut Tekdemir'in penaltı noktası üzerine verdiği pasta Güven Yalçın'ın şutunu kaleci çıkardı.


90+2. dakikada Kolovos'un ceza alanı dışından sert şutu penaltı noktası üzerinde Kourbelis'in önünde kaldı. Bu futbolcu da topu ağlara gönderdi. 2-1



Stat: Antalya


Hakemler: Radu Petrescu, Radu Ghinguleac, Vladimir Urzica


Türkiye: Uğurcan Çakır, Nazım Sangare, Kaaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu (Mahmut Tekdemir dk. 62),O zan Tufan (Oğuzhan Özyakup dk.46), Cengiz Ünder (Emre Belözoğlu dk. 80), Yusuf Yazıcı (İrfan Can Kahveci dk. 46), Kenan Karaman (Abdülkadir Ömür dk.46), Cenk Tosun (Güven Yalçın dk. 55)


Yedekler: Sinan Bolat, Gökhan Akkan, Zeki Çelik, Hasan Ali, Kaldırım, Merih Demiral, Yunus Mallı


Teknik Direktör: Şenol Güneş


Yunanistan: Paschalakis, Mavriyas (Kotsiras dk.73), Kourbelis, Koutris (Stafylidis dk. 46), Masouras (Ntourmisai dk. 65), Siopis (Mantalos dk. 75), Samaris, Pelkas (Kolovos dk. 46), Valerianos (Bouchalakis dk. 54), Koulouris, Fortounis


Yedekler: Vlachodimos, Barkas, Siovas, Bakasetas


Teknik Direktör: Angelos Anastasiadis


Goller: Cengiz Ünder (dk. 11), Kenan Karaman (dk. 17) (Türkiye), Kourbelis (dk. 90+2) (Yunanistan)


Sarı kartlar: Kourbelis (Yunanistan), Oğuzhan Özyakup (Türkiye)

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