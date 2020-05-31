Hazırlıkların tamamlandığı dünyaca ünlü sahilde yüzde 70 doluluk bekleniyor

Antalya'da yaklaşık 2,5 ayın ardından normalleşme takvimiyle birlikte 1 Haziran'dan itibaren açılacak dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili için ilk günde yüzde 70 doluluk oranı bekleniyor. Vatandaşların sahil ve deniz özleminin hat safhada olduğunu ifade eden Konyaaltı Sahili Plaj İşletmeleri Derneği Başkanı Orhan Özer, “Hem denizdeki tuzlu suyun mikroplara karşı etkisi hem de sahilin açık oluşunu göz önüne alarak insanların sahili tercih edeceğini ve yüzde 60-70 arasında doluluk oranı bekliyorum” dedi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yaz sezonuna 'sosyal mesafeli' şekilde hazırlanan yeni uygulamanın çalışmalarını model alan işletmeler, çalışmalarını 1 Haziran'a yetiştirmeye çalışıyor. Sahilin giriş kısmındaki alana Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan demo kurulum çalışmalarının bitirilmesinin ardından işletmeler de sosyal mesafe ve dezenfekte kurallarına uygun şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Haziran ayında başlayacak deniz sezonu için 4 gündür hummalı bir çalışma yapan işletmeler, yerli turizmden oldukça umutlu.

Konyaaltı Sahili Plaj İşletmeleri Derneği Başkanı Orhan Özer, sahilde bulunan 33 işletmede hazırlıklarının devam ettiğini aktardı. Covid-19'dan dolayı kapatılan sahillerin yeni hijyen koşullarına göre yeniden düzenlediğini anımsatan Özer, “Misafirlerimizin hem hijyen hem rahatlığı açısından hazırlıklarımız deva etmekte. 1 Haziran'dan itibaren çalışmalarımız bitmiş olacak ve tüm misafirlerimizi ağırlamış olacağız” dedi

Yemek sunumları kapalı ambalajlarda olacak

Belediye ile birlikte yürüttükleri bazı kararlar olduğunu ifade eden Özer, “Şezlonglar arasındaki mesafeleri 1,5 metre olarak ayarladık. İşletmelerin girişinde misafirlerimizin hijyen kurallarına göre karşılayıp o şekilde içeriye alacağız. Her şezlong kullanımında örtüleri değiştireceğiz. Personellerde maske ve eldiven kullanımına dikkat edeceğiz. Yemek sunumlarımızı mümkün oldukça kapalı ambalajlarda servis etmeye çalışacağız” dedi.

İşletmelerin kapalı olduğu süreç içerisinde olumsuz etkilendiğini aktaran Özer, sezonun açılmasıyla birlikte ilk düşüncelerinin sağlık olduğunu, ikinci planda para kazanmak olduğunu belirtti.

“Yüzde 60-70 oranında doluluk bekliyoruz”

Vatandaşların 2,5 aydır sahil özlemi olduğuna işaret eden Tamer, şunları söyledi:

“Bütün sahil yürüyüşe dahi kapalıydı. İnsanlar yürüyüş yapacaktır. Yorulduğunda plajını kullanacaktır. Açık alan olduğu için insanlar kapalı yeri tercih etmeyecektir. Hem denizdeki tuzlu suyun mikroplara karşı etkisi hem de sahilin açık oluşunu göz önüne alarak insanların sahili tercih edeceğini ve yüzde 60-70 arasında doluluk oranı bekliyorum.”

“Çok heyecanlıyız”

Sahilde 3 yıldır işletme sahibi olan Gonca Tamer de, çok heyecanlı olduklarını dile getirerek, “1 Haziran için son 4 gündür çalışmalarımızı son derece hızlandırdık. Hijyen kurallarına son derece önem vererek bunu sürdürüyoruz. Geçen yıl yapmadığımız birçok şeyi, bu yıl artık klasikleştirilecek şekle getirdik. El dezenfektanlarından tutun, fotoselli sabunlukların kullanımı, kişiye özgü tek kullanımlık şezlong üstü anti bakteriyel bezler. Belediyemiz öncelikle bulunmamız gereken alanı sınırlandırdı. Açıklanan protokoldeki mesafeleri GPS ile ölçümünü yaptık. Sahilden 7 metre uzaklıkta olacak şekliyle misafirlerimizin alanlarını belirledik. Bu misafirlerimiz için çok güzel bir ortam sağlayacak. Hem çok iç içe olmayacak, hem rahatlıkla güneşlenip yemeklerini yiyebilecekler. İşletmemiz bölümüne gelen misafirlerimizi ateş ölçerle ağırlayacağız. Maskeleri olmayanlara maske temini sağlayacağız” dedi.

“Öncelik sağlık”

Sosyal mesafe kuralı ve maskenin olmazsa olmazları arasında yer alacağına vurgu yapan Tamer, “Bu da plajlara yeni bir görsellik kazandıracaktır diye düşüyorum. Yapmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Tamer, sezonun virüs nedeniyle geç açılmasının işletmeleri olumsuz yönde etkilediğini ancak beklentilerinin olduğunu dile getirdi. “Önemli olan sağlık” diyen Tamer, ticari anlamda da ‘zararın neresinden dönülürse kardır' düşüncesinde olduğunu belirtti.

"Denizi özleyebileceğimiz hiç aklımıza gelmezdi"

0-18 yaş grubunda bulunan kısıtlamanın sahilde oluşması beklenen insan sirkülasyonuna etki edeceğini de sözlerine ekleyen Tamer, “Bu kısıtlama kaldırılmadan anneler, babalar plaja gelemeyecekler. Tek engelimiz şu anda bu. Ancak bu kısıtlama bittikten sonra istenilen düzeyde yerli halkın plajlara geleceğini düşünüyorum. Herkes özlem duyuyor. Antalya'nın içerisinde denizi özleyebileceğimiz hiç aklımıza gelmezdi” diye konuştu.