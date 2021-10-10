İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hedefleri lisans almak

Konyaaltı Caddesi’ndeki Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Kepez Belediyesi Spor Kulübü’nün basketbol kurslarına katılan çocuklar, lisans alıp takımlarda yer almayı hedefliyorKepez Belediyesi Spor Kulübü’nün Konyaaltı Caddesi’ndeki Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Kepez Belediyesi Spor Kulübü’nün basketbol kurslarına katılan çocuklar, lisans alıp takımlarda yer almayı hedefliyor.

Konyaaltı Caddesi'ndeki Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün basketbol kurslarına katılan çocuklar, lisans alıp takımlarda yer almayı hedefliyor


Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün Konyaaltı Caddesi'ndeki Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün basketbol kurslarına katılan çocuklar, lisans alıp takımlarda yer almayı hedefliyor. Her cumartesi ve pazar günleri düzenlenen basketbol kurslarına, 6 ve 14 yaş arasındaki kız ve erkek çocuklar kabul ediliyor.



Deneyim kazanacaklar


Basketbola yeteneği olan çocukları lisanslı takımlara kabul ettiklerini belirten basketbol antrenörü Mustafa Kurt, U10, U12, U14 ve U16 yaş kategorilerinde takımları olduğunu söyledi. Kursiyerlerinin bu sezon bölgeselde ligde mücadele eden A Takım'a kadar yükselebileceğini belirten Kurt, “Her kursiyer takımlarımızı 16-17 kişilik yapıyoruz. Olabildiğince turnuvalarda yer alarak, deneyim kazandırmak istiyoruz” dedi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.