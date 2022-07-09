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Helikopter erken doğan prematüre bebek için havalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde 34 hafta 5 günlük olarak erken doğan kız bebek, solunum yetmezliği nedeniyle ambulans helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 34 hafta 5 günlük olarak erken doğan kız bebek, solunum yetmezliği nedeniyle ambulans helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 34 hafta 5 gün olarak erken doğan prematüre bebek solunum yetmezliği yaşadı. Annesinin daha kucağına alamadığı bebeğin, Antalya'da farklı hastaneler ile yapılan görüşmeler sonucunda Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yenidoğan Servisine sevk edilmesine karar verildi. Kararın ardından Antalya'dan hareket eden ambulans helikopter, Oba Bahçeşehir Stadyumu'na iniş yaptı. Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi'nden alınan bebek, ambulans ile helikoptere sevk edildi. Ambulans helikopterde görevli doktorlara teslim edilen minik bebek, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gönderildi.

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