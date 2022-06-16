Hem eserlerini sergilediler hem de eğlendiler

Manavgat'ta Meliha Ercan Engelsiz Yaşam Merkezi, Manavgat Belediyesi Huzurevi ve Çocuk Kültür Merkezi öğrencileri Atatürk Kültür Merkezi'nde yıl sonu sergisi düzenledi. Sergi açılışı sonrasında Çocuk Kültür Merkezi öğrencileri düzenlediği gösteriyle eğlendi.

Huzurevinden yaşayan büyüklerin yaptığı resimler, Meliha Ercan Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinin dönem boyunca yaptıkları el işi, dikiş nakış, takılar ve Çocuk Kültür Merkezi öğrencilerinin de çizgi film karakterlerini canlandırdığı eserler, AKM Fuayesinde sergilendi. Serginin açılış kurdelesi huzurevi sakinleriyle birlikte kesildi.

ÇKM öğrencileri şenlendirdi

Çocuk Kültür Merkezi'nden 210 öğrencinin katıldığı yıl sonu gösterileri ponponlu modern dans gösterisiyle başladı. Eğlenceli etkinlikte öğrenciler, zumba kids dans gösterisi, masal kahramanları dansı, lirik dans gösterisi, Hint dans gösterisi, şiir dinletisi, cici kızlar gösterisi, müzik dinletisi ve jimnastik kurdele dans gösterileriyle velilerine hünerlerini sergiledi. Öğrenciler etkinlik sonrasında ellerinde bayraklarla İzmir Marşı'nı da hep bir ağızdan söyledi.

“Gurur duyuyoruz”

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Hem huzurevinde yaşamlarını sürdüren büyüklerimiz hem Yaşam Merkezi öğrencilerimiz hem de Çocuk Kültür Merkezi öğrencilerimiz eserlerini sergiledi. Büyüklerimizin huzurevindeyken rahatı ve huzuru için yaptığımız çalışmalara aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Hayata geçirdiğimiz özel kurslarımızla, engelsiz dostlarımızın kendilerini geliştirme ve toplum yaşamına dâhil olma imkânı bulmalarından dolayı son derece gururluyuz” dedi.

Düzenlenen etkinliklere CHP Manavgat İlçe Başkanı Aliye Coşar, Manavgat Belediyesi Başkanı Şükrü Sözen'i temsilen Belediye Başkanı yardımcıları, huzurevi sakinleri, birim müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı.