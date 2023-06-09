HEM Kurban Kesim Kursu açtı

Gazipaşa Halk Merkezi Müdürlüğü (HEM), Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Kurban Kesim Kursu açtı. Teorik ve uygulamalı olarak düzenlenen Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan Kurban Kesim Kursu'na 30 kursiyer katıldı. 5 Haziran'da başlayan kurs, 12 Haziran'da tamamlanacak. Bu muhteviyatta 1 hafta devam eden kursun dersleri İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü binası ile ilçede bulunan mezbahalarda yapılıyor. 20 saat sürecek kursa katılan kursiyerlere, hem büyükbaş hem de küçükbaş kurbanlık hayvan kesimi öğretiliyor. 12 Haziran tarihinde tamamlanacak kursu başarı ile tamamlayan kursiyerler, Kurban Kesim Belgesi almaya kazanacak.