Hemotoloji ve Onkoloji tedavisi gören çocuklara yılbaşı etkinliği

Hemotoloji ve Onkoloji tedavisi gören çocuklar gönüllü vatandaşlar ve kurumlardan gelen hediyeler ile 2022'yi geride bıraktı.

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'nde Hemotoloji ve Onkoloji tedavisi gören 30'a yakın çocuk, gönüllü vatandaşlar ve bazı kurumlardan gelen hediyeler ile gönüllerince eğlendi. Pediatrik Kit personeli tarafından uzmanlar eşliğinde çocukların yiyebileceği meyve ve yiyeceklerinde hazırlandığı etkinliğe, yılbaşı ağaçları ve süslerde renk kattı. Hediyelerini Hastane Kompleksi Genel Müdürü Meltem Demir, Başhekim Mustafa Tekin ve Pediatrik Kit Servis Sorumlu Hemşiresi Kübra Aslı Gül'den alan çocuklar, hazırlanan yiyeceklerden de alarak etkinliğin tadını çıkardı.

“Ufak bir yılbaşı etkinliği planladık”

Etkinlik hakkında bilgi veren Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Genel Müdürü Meltem Demir, “Hastane Kompleksi olarak bu yılbaşında her sene yaptığımız gibi pediatrik kit bölümünde tedavi alan çocuklarımız için ufak bir yılbaşı etkinliği planladık. Minik hediyeler alındı, sevdikleri yiyecekler yapıldı. Bu yılbaşına mutlu, huzurlu ve sağlıklı girmeleri istedik. 2023 yılının herkese öncelikle sağlık, huzur, mutluluk, barış ve sevgi getirmesini diliyorum” diye konuştu.

“İnanılmaz sevindiler”

Çocukların çok mutlu olduğunu belirten Pediatrik Kit Servis Sorumlu Hemşiresi Kübra Aslı Gül, “Her yeni yılda bazı gönüllüler ve bazı kurumların bize gönderdiği hediyeleri çocuklarımıza dağıtarak onların yeni yılını sağlıkla, mutlulukla geçirmelerini dileyerek güzel bir kutlama yapıyoruz. Yaklaşık 30'a yakın yatan hastamız var şuan. İnanılmaz sevindiler, hediyeleri görünce çok mutlu oldular. Çok seviniyorlar böyle şeylere çünkü hastane ortamında kutlamak zorunda oluyorlar özel günleri” şeklinde konuştu.

“Kan bağışının önemi”

Yeni yılda vatandaşların kan ve ilik bağışı yapmalarını isteyen Gül, “Vatandaşların kan bağışı yapmalarını istiyoruz. Hastalarımız yattıkları süre boyunca çok fazla kana ihtiyaçları oluyor. O yüzden mutlaka Kızılay'a kan bağışında bulunmalarını ve ilik bağışında bulunmalarını önemle rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.