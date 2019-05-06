Hemşeri dernekleri Başkan Uysal'la buluştu

Anadolu Hemşeri Dernekleri Platformu üyesi dernekler, Başkan Uysal'ı makamında ziyaret etti. Başkan Uysal'a yeni döneminde başarı dilekleri ileten dernek başkanları, geçmiş 5 yılda içinde Muratpaşa Belediyesi'yle sonuçları açısından olumlu çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. Başta Yöreler Renkler Festivali olmak üzere Muratpaşa'da sivil toplum örgütleriyle birlikte çalışma kültürünün gelişmesi noktasında Başkan Uysal'ın ortaya koyduğu iradenin önemine dikkat çeken dernek başkanları, yeni dönem de bu durumun devam edeceğine inançlarının tam olduğunun altını çizdi.

Hemşeri derneklerini ziyaretleri dolayısıyla teşekkürlerini dile getiren Başkan Uysal, Muratpaşa'da Yunus Emre'nin, Mevlana'nın insan sevgisiyle yoğrulmuş Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Yurtta barış, dünyada barış' sözünde düşünsel altyapısını bulan bir anlayışla hizmet üretmeye devam edeceklerini söyledi.

Doğuyaka Mahallesi'nde inşa edilen Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'nin bu bakış açısının gerçeğe dönüştüğü yer olduğunu belirten Başkan Uysal, “Sivil Toplum Merkezimizi, yeni dönemde daha işlevsel, Kent Akademisi, Kent Enstitüsü gibi yapılarla daha donanımlı bir yer haline yine hep birlikte getireceğiz” dedi.