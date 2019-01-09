Hemşire ve belediye işçisini silahla yaralayan şüpheli yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan silahlı kavga sırasında yoldan geçen hemşire ve belediye işçisini yaraladıktan sonra kaçan şüpheli polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin çeşitli suçlardan hakkında 19 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Olay, 7 Aralık'ta saat 16.30 sıralarında Saray Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimlikleri tespit edilemeyen 2 kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, taraflardan biri üzerindeki tabancayla 3 el ateş etti. Saldırganın silahından çıkan mermiler o sırada yoldan geçen hemşire Döndü Bilge ve peyzaj çalışması yapan belediye işçisi Mustafa Yönet'e isabet etti. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, özel bir hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Polis, olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Tedaviye alınan yaralılar bir süre sonra taburcu edildi.

Şüphelinin hakkında 19 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı

Olayın ardından soruşturmayı derinleştiren Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından silahla ateş eden şüphelinin S.A. (45), olduğunu tespit etti. Tespit üzerine polis ekipleri şüpheli S.A.'yı Güllerpınarı Mahallesi Demirel Sokak üzerinde bulunan bir kıraathane yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin işlemlerinde çeşitli suçlardan hakkında 19 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. S.A. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.