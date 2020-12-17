Hemşirelere servisi terk etme cezasına tepki

Kumluca Devlet Hastanesi Başhekiminin hastanede görevli iki hemşireye 500 kere 'Ben salağım görev yerimi terk ettim' yazdırılmasına tepki gösteren Başkan Sinan Kuluöztürk, "Mücadele eden sağlıkçılarımıza yönelik bu tarz davranışlar asla kabul edilemez" dedi.

Edinilen bilgiye göre 13 Aralık Pazar günü meydana gelen olayda, Kumluca Devlet Hastanesi'nde gece nöbetinde olan iki hemşire, alt katta düşen bir hastanın olduğu bilgisi üzerine müdahale etmek için görev yerlerini terk etti. Başhekim Ayşegül Alkan ise hemşireleri yerinde göremeyince iddiaya göre, A4 kağıdına 500 kere 'Ben salağım görev yerimi terk ettim' yazmalarını istedi. Yazıyı yazan hemşireler, daha sonra söylenildiği üzere evrak kayıta teslim etti.

Sağlık çalışanlarının başına gelen bu olayı kınayan Başkan Sinan Kuluöztürk, "İddiaya göre, olay geçtiğimiz pazar gecesi yaşanıyor. Gece nöbetinde olan 2 hemşire arkadaşımız alt katta bir hastanın düştüğü bilgisi üzerine müdahale etmek için görev yerlerini terk ediyor. Mesai saati dışında hava muhalefetinin verdiği zararı incelemek için hastanede bulunan Başhekim Alkan'da, bu esnada hemşireleri yerinde göremeyince sinirleniyor. Hemşirelerden A4 kâğıda 500 kere 'Ben salağım görev yerimi terk ettim' yazmalarını istiyor. Hemşire kardeşlerimiz gece yazıyı yazıyorlar ve sabah Başhekim Alkan'ın talep ettiği gibi evrak kayıta gönderiyorlar; ancak evraklar kayıt altına alınmıyor" dedi.

"Kabul edilemez"

Yaşanan olayın kabul edilemez olduğunun altını çizen Kuluöztürk, "Korona virüs salgını başladığı günden bu yana sağlık çalışanlarımız fedakârca çalışıyorlar, kendi hayatlarını ortaya koyuyorlar. Tüm kamunun bildiği zor şartlar altında canlarını dişlerine takarak sağlık hizmetlerinin aksamaması için mücadele eden sağlıkçılarımıza yönelik bu tarz davranışlar asla kabul edilemez. Yöneticilerimiz, içinde bulunduğumuz pandemi şartlarında sağlıkçılarımızın morallerini bozmak yerine onların motivasyonlarını daha da yükseltmeli, sağlıkçıların yanlarında olduklarını onlara hissettirmeli. Sağlık çalışanlarımızın yanındayız" ifadelerini kullandı.