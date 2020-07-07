Hemşirelere 'Uzaktan Eğitime Yönelik Eğitici' eğitimi

2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz döneminde hemşirelikte uzaktan eğitim sürecinin daha etkin planlanabilmesi için gerçekleştirilen eğitim, Türkiye'nin farklı bölgelerinden hemşirelik alanında uzmanlaşmış, akademisyen, lisansüstü öğrenci ve alanda çalışan hemşireler olmak üzere çok sayıda katılımcı ile yapıldı.

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sebahat Gözüm'ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen eğitime, konuşmacı olarak Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Kalite Grup Koordinatörü Prof. Dr. Gülsüm Kurubacak ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Test Araştırma Birimi Ar-Ge Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Belgin Boz Yüksekdağ katıldı.

Prof. Dr. Gülsüm Kurubacak, “Covid-19 Temelli Öğrenme ve Uzaktan Hemşirelik Eğitimi” başlığında, Dr. Öğr. Üyesi Belgin Boz Yüksekdağ ise “Uzaktan Hemşirelik Eğitiminde Paradigma Değişimi” başlığı altında Covid-19 pandemisi sonrası gelişen süreçte uzaktan eğitimin planlanması ve özellikle hemşirelik eğitiminde bu planlamanın nasıl yapılması gerektiği konusunda bilgi ve deneyim paylaşımında bulundu.

Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sebahat Gözüm, Hemşirelikte Uzaktan Eğitime Yönelik Eğitici Eğitimlerine ilginin yoğun olduğunu ve eğitimlerin devam edeceğini belirtti. 3. Modül eğitimin, 10 Temmuz'da, “Sınav Otomasyon Sistemi Kullanımı” başlığında, 4. Modül eğitimin ise, 16 Temmuz'da “Uzaktan Eğitimde Ölçme Değerlendirme Deneyimleri” başlığında farklı konuşmacılarla gerçekleştirileceğini belirten Dekan Gözüm, eğitimlerin tüm Türkiye genelindeki katılımcılara açık olduğunu, “Hemşirelikte Uzaktan Eğitime Yönelik Eğitici Eğitimi” kapsamında gerçekleştirilen tüm eğitimlerin videolarının Hemşirelik Fakültesi web sayfasından ulaşılabilir olacağını ifade etti.