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Hemşirelik Fakültesi akreditasyon yolunda

Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahip Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, kurumsallaşma sürecini geliştirmek amacıyla Hemşirelik Eğitiminde Akreditasyon çalışmalarına başladı.


Hemşirelik Fakültesi Konferans Salonu'nda “Hemşirelikte Akreditasyonun Eğitime Katkıları” konulu bir eğitim programı düzenlendi. Programa Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi akademik ve idari personelinin yanı sıra, Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim elemanları ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Onkoloji Hemşireliği Derneği ve farklı hastanelerde görev yapan hemşireler katıldı.


Programın ilk bölümünde Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (HEPDAK) tarafından akredite edilen bir fakülte olarak Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Sultan Taşçı'nın akreditasyon sürecine ilişkin bilgi paylaşımı gerçekleştirildi. İkinci bölümde ise, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Akreditasyon Komisyon üyeleri tarafından çalışılan tüm standartlara yönelik uygulama ve planlamalar sunuldu.


HEPDAK standartları doğrultusunda çalışmalarını yürüten Hemşirelik Fakültesi, 2019 yılı içerisinde belgelendirme başvurusu yapmayı planlıyor.

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