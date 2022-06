Hemşirelik Fakültesi öğrencileri ant içerek mezun oldu

Dr. Özlenen Özkan, “Sağlık ordusuna nitelikli hemşireler kazandırmaktan dolayı büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz” dedi.

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğrencileri, Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın katıldığı törende hemşirelik andını okuyarak mesleğe ilk adımı attı.

Törende konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Ülkemizde kurulan dördüncü Hemşirelik Fakültesi olma ayrıcalığı taşıyan Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültemizden, sağlık ordusuna nitelikli hemşireler kazandırmaktan dolayı büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bir hekim meslektaşınız olarak çok güzel bir mesleğe adım attığınızı bilmenizi isterim. Sağlık bakım hizmetleri, disiplinler arası bir ekip çalışması gerektirir. Her bir sağlık çalışanının işleyen bir mekanizmanın dişlileri olduğu bu sistemin bel kemiği, siz hemşirelerimizsiniz. Her şeyden önce bu mekanizmanın robotlaşmaması, insani yönünü koruması için siz sevgili hemşirelerimize çok büyük bir rol düşüyor. Bunun için hastanızın tedavi planını hazırlarken, bakım ve tedavisini uygularken empati kurmayı, nezaketi, şefkati asla bırakmamalısınız” şeklinde konuştu.

“Diplomanın hakkını insanlığa hizmet ederek verin”

Mezun olan öğrencilere “Meslek aşkınızı asla kaybetmeyin” diyen Rektör Özkan, “Akdeniz Üniversitemizin birbirinden değerli hocalarından mesleki yeterlilikle ilgili her türlü bilgi ve tecrübeyi kazandığınızdan ve fakültemizin kaliteli eğitiminin farkını her zaman hissedeceğinizden hiç şüphem yok. Aldığınız bu kaliteli eğitim sayesinde dünyanın neresinde olursanız olun zorlanmadan mesleğinizi yerine getireceğinize inancım tam. Bu vesileyle sizleri yetiştiren tüm hocalarımıza ve ailelerimize teşekkür ediyorum.” dedi. Rektör Özkan, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'nin kaliteli eğitiminin farkını her zaman hissedeceklerini ve diplomanın hakkını insanlığa en iyi şekilde hizmet ederek ödeyeceklerini söyledi.

Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Başıbüyük öğrencilerin mezun olarak çok önemli bir sistemin parçası olmayı amaçladıklarını söyleyerek dünyada standartları yakalamaya çalışan değil standartları oluşturan ülkenin sağlık ordusunun mensubu olmak için mesleğe adım attıklarını söyledi.

Mezun olan hemşireleri tebrik eden Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Özer ise mezun olduktan sonraki meslek hayatlarında hemşirelerin hastalara verecekleri bakım hizmetinde Akdeniz Üniversitesi'nden mezun olmanın ayrıcalığını hissetmelerini ve hissettirmelerini istedi. Dekan Özer, hemşirelerin yetişmesinde emeği olan öğretim üyelerine ve öğrenci ailelerine teşekkür etti.

“Akdenizli olmak bir ayrıcalıktır”

Arkadaşları adına konuşan okul birincisi Beste Ünal pandemi nedeniyle zorlu bir eğitim öğretim dönemi geçirdiklerini belirterek, “Akdenizli olmanın biz öğrenciler için bir ayrıcalık olduğunu belirtmek isterim. Hemşirelik Fakültesi'ne kaydolduğumda hemşireliği en doğru şekilde yapıp yapamayacağım konusunda endişelerim vardı. Ama bugün karşınızda bu kadar çok verilmiş emek sonrası alanında bilgili ve bu bilgiyi sahada bireylere aktarmaya hazır olan Hemşire Beste olarak bulunmaktayım” diye konuştu. Konuşmaların ardından birinci Beste Ünal, ikinci Esma Pehlivan, üçüncü Beyza Şağban'a çiçek takdim edildi. Mezun hemşirelerin eğitim öğretim hayatları boyunca yaşadıkları özel anların fotoğraflarından oluşan slayt gösterisi ile devam etti.

Gazi Mustafa Kemal Spor Salonu'nda düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Başıbüyük, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Turhan, Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı ve Prof. Dr. Cengiz Toker, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Özer, Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selma Öncel, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Özge Turhan, Genel Sekreter Ali Evren İmre, Türk Hemşireler Derneği Antalya Şube Başkanı Sükran Çiloğlu, öğretim üyeleri, öğrenciler ve velileri katıldı.

Tören mezun hemşirelerin geleneksel kep atma töreniyle son buldu.