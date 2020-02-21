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Hemşirelik Fakültesi'nde Akrandan Öğrenme Atölyeleri düzenledi

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Araştırma Görevlileri Temsilciliği tarafından ‘deneyimlerimizi paylaşıyoruz, paylaştıkça öğreniyoruz’ sloganı ile ‘Akrandan Öğrenme Atölyeleri’ düzenledi.

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Araştırma Görevlileri Temsilciliği tarafından ‘deneyimlerimizi paylaşıyoruz, paylaştıkça öğreniyoruz' sloganı ile ‘Akrandan Öğrenme Atölyeleri' düzenledi.


Bilgisi ve deneyimi iyi düzeyde olan araştırma görevlilerinin, diğer araştırma görevlileriyle bilgi ve deneyimini paylaşması amacıyla düzenlenen programda toplamda 101 katılımcı, beş farklı konuda yedi atölyeye katıldı. Atölyelerde nicel ve nitel araştırmaların analizinde kullanılan programlar, kaynakça yazım programları, sistematik literatür tarama ve raporlama yöntemleri gibi konular teorik ve uygulamalı olarak aktarıldı. Atölyelerden çok memnun olduklarını belirten araştırma görevlileri, atölyelerin verimli geçtiğini ve bu atölyeler sayesinde bilgi paylaşımının arttığını ifade etti. Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Araştırma Görevlileri Temsilciliği olarak gelecek dönemlerde atölyelerin tekrarını yapmayı ve bu konuda fakülteler arası işbirliği kurmayı planladıklarını ifade etti.

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