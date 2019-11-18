Hemşirelik Fakültesi'nde öğrenciler ve mezunlar buluştu

Hemşirelik Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte mezunlar ve eğitim gören öğrenciler bir araya geldi. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sebahat Gözüm bu tür etkinlikleri gelenekselleştirerek fakültedeki birliği daha da artırmak istediklerini söyledi.

Konferansın ve aşure etkinliğinin asıl amacının mezunlar ile öğrencileri bir araya getirmek olduğunu ifade eden Dekan Gözüm, “Öğrencilerimizin mezun olduktan sonra iş hayatına katılmaları üç yıl içerisinde yüzde seksen olarak gerçekleşiyor. İş hayatında deneyim elde eden mezunlarımız ile öğrenime devam eden öğrencilerimizi bir araya getiren buluşmalar bilgi ve deneyim alışverişinin olması bakımından oldukça önemli. Mezunlar buluşmasına sonraki yıllarda katılımın daha yoğun olacağına inanıyorum.” dedi.

Açılış konuşmasının ardından hemşirelik mesleğinin dijital medyadaki görünürlüğü konusunda dijital medya üzerine İletişim Fakültesi Arş. Gör. Hediye Aydoğan, Ayna Ayna Söyle Bana Hemşirelik Nasıl Görünür Dijital Dünyada? konulu bir konferans gerçekleştirdi. Konferansın ardından eğitim gören öğrenciler ve mezunlar bilgi alışverişinde bulundular. Mezunlar çalıştıkları işler ve hemşirelik hayatıyla ilgili deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.