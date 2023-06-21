Hemşirelik Fakültesi'nde yemin töreni düzenlendi

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'nden mezun olan 188 öğrenci hemşirelik andını okuyarak mesleğe ilk adımı attı. Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, “Aramızdaki bağ sonsuza kadar sürecek. Burası sizin ikinci eviniz” dedi.

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğrencileri düzenlenen törende hemşirelik andını okuyarak mesleğe ilk adımı attı. Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Antalya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Oğuz Karahan, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Özer, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Gürpınar, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru İçigen, Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selma Öncel, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Özen, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Prof. Dr. Mustafa Erkan, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Kuştarcı, Türk Hemşireler Derneği Antalya Şube Başkanı Şükran Çiloğlu, öğretim üyeleri, öğrenciler ve velileri katıldı.

188 hemşire mezun oldu

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın tebriklerini ve başarı dileklerini ileterek konuşmasına başlayan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, “Akdeniz Üniversitesi ailesi olarak bizler de 188 hemşiremizi daha sahaya kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Gururluyuz çünkü biliyoruz ki Akdeniz mezunu hemşirelerimiz çalıştıkları yerlerde işlerini en iyi şekilde yaparak kendilerini göstereceklerdir. Dört yıl önce başladığınız bu yolculuğu büyük emek ve çaba sarf ederek bugün başarıyla tamamlıyorsunuz” dedi.

Sağlık hizmetinin vazgeçilmezlerisiniz

Arıcı, “Hemşirelik fakültemiz, yetkin öğretim kadrosu, öğrenci merkezli ve güncel öğretim yaklaşımı, zengin uygulama imkânları, akademik etkinliklerin yanı sıra sosyal yönüyle de en güçlü fakültelerimizden birisi. Sizler de bu sıralarda eğitim alarak mesleğinizin temellerini çok sağlam bir şekilde atmış oldunuz” şeklinde konuştu. Teknolojideki hızlı değişime dikkat çene Prof. Dr. Arıcı, “Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin bütüncül hemşirelik bakımına olan gereksinimin asla yok olmayacağına inanıyorum. Sizler sağlık alanında hizmet veren en vazgeçilmezlersiniz. Bu zamansız mesleğinizin kıymetini bilin ve yaptığınız işi severek yapın. Mesleğinizi yaparken saygıyı, nezaketi, vicdanı, merhameti elden bırakmayalım. Farklı görüş, düşünce ve inançlara karşı saygıyla yaklaşalım. Mesleğinizin onuruna halel getirecek davranışlardan kaçınalım. Sevgili mezunlarımız bugün okulunuzdan, hocalarınızdan, arkadaşlarınızdan ayrılsanız da aramızdaki bağ sonsuza kadar sürecek. Burası sizin ikinci eviniz ve kapımız sizlere her zaman açık bunu hiç unutmayın” ifadelerini kullandı.

Dekan özer ailelere teşekkür etti

Mezun olan hemşireleri tebrik eden Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Özer ise mezun olduktan sonraki meslek hayatlarında hemşirelerin hastalara verecekleri bakım hizmetinde Akdeniz Üniversitesi'nden mezun olmanın ayrıcalığını hissetmelerini ve hissettirmelerini diledi. Dekan Özer, hemşirelerin yetişmesinde emeği olan öğretim üyelerine ve öğrenci ailelerine teşekkür etti. Dönem birincisi Hemşire Melisa Büyükkaragöz de hemşire olarak mezun olmanın gururunu yaşadığını söyledi.

Hemşirelik şefkatin, vicdanın, emanetin ve güvenirliğin işareti

Hemşireliğin gelenek göreneklerimizde şefkatin, vicdanın, emanetin ve güvenirliğin en büyük işaretlerinden birisi olduğunu söyleyen Antalya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Oğuz Karahan ise “Ne kadar iyi operasyon yaparsanız yapın ne kadar iyi doktor olursanız olun arka ve ön taraftaki ekip arkadaşlarınız sizin için gerçekten sahiplenmiş ve bir arada değilse hiçbir mesafe kat edebilme şansınız yoktur. Yeni ekip arkadaşlarımız olarak sizlerle burada olmak benim için bir gurur. Bundan sonraki hayatınızda da kendinizi geliştirerek toplumumuza katkınız çok değerli. Başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.

2022-2023 mezunları adına A sınıfı şubesini temsilen Hemşire Melisa Büyükkaragöz'e hediyesini Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı takdim etti. B sınıfını temsilen Fatmanur Karaca'na hediyesini Antalya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Oğuz Karahan takdim etti. Genel akademik not ortalaması en yükse öğrenci olan Ece Muşmula'ya hediyesini Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Özer takdim etti. Hemşirelik andını ayrı ayrı okuyan A ve B sınıfı öğrencileri birlikte şarkılar eşliğinde keplerini fırlatarak mezuniyet coşkusunu yaşadılar.