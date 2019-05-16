Hemşirelik Fakültesi'nden Kadına Şiddet Tiyatro Oyunu

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Tiyatro Topluluğu (HFTT) tarafından Hemşirelik Haftası kapsamında Kadına Yönelik Şiddeti ele alan "Odun" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Tiyatro Topluluğu (HFTT) tarafından 3 aylık çalışmaların sonunda ortaya konulan tiyatro oyununa, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sebahat Gözüm, dekan yardımcıları, öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenci yoğun ilgi gösterdi. Hemşirelerin sadece hastanede iğne yapan, tansiyon ölçen sağlık çalışanları olmadığı, insanın olduğu her alanda varlığını gösteren ve insana bütüncül olarak dokunan meslek profesyonelleri olduğunu göstermek amacıyla çıkılan tiyatro yolculuğunda, “Odun” adlı tiyatro oyunuyla “kadına şiddet” konusuna dikkat çekildi. İlker Görkem tarafından yazılan oyunu Hemşirelik Fakültesi 3. Sınıf öğrencisi Yusuf Aydın yönetti. Zaman zaman duygusal anların da yaşandığı oyunda, öğrencilerin performansı izleyiciler tarafından büyük alkış aldı.

İki yıldır faaliyetlerini yürüten topluluk, birçok sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdi. Köy okulundaki çocukları tiyatroyla buluşturan topluluk, özel gereksinimli çocukları da tiyatro ile tanıştırarak onlarla birlikte tiyatro oyunu sahneledi. Huzurevi ziyaretleri gerçekleştirdi. 23 Nisan Ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramında hastanede yatan çocuklar için “Prenses Arkadaş Arıyor” adlı tiyatro oyunu sahneledi. Lösemili çocukları Fakülteye davet ederek onlar için tiyatro oyunu sahneledi. Topluluk sanatsal faaliyetlerinin yanı sıra, Doğu ve Güneydoğu illerindeki okullara kırtasiye malzemesi desteği de sağladı.

Hemşirelik Fakültesi Tiyatro Topluluğu Başkanı ve aynı zamanda ‘Odun' adlı tiyatro oyununun yönetmeni Yusuf Aydın, "HFTT tarafından yapılan tüm etkinliklerde amacımız üniversite gençleri olarak toplumsal duyarlılık bilinci ile tiyatro aracılığıyla topluma fayda sağlamaktı. Yaptığımız tüm bu etkinlikleri hiçbir maddi destek almadan HFTT bünyesinde yer alan öğrenci arkadaşlarımızla birlikte kendi imkanlarımızla gerçekleştirdik. Toplumda her bireyin bu duyarlılık içinde olması, desteğe ihtiyacı olan gruplara ulaşılması adına yürütülen faaliyetlerin ses getirmesini çok önemsiyoruz. İyilik yapıldıkça, paylaşıldıkça farkındalık artar ve iyilikler çoğalır, böylece her zaman iyiler kazanır" diye konuştu.