HEP öğrencileri tanışma toplantısı düzenledi

Üniversitenin bahçesinde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler hem birbirleriyle tanıştı hem de bu yıl gerçekleştirmeyi planladıkları organizasyonlar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Alanya HEP Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Müdürü Nesrin Ellezer, üniversite bünyesinde bulunan öğrenci topluluklarının çalışmaları hakkında bilgiler aktardı. Alanya HEP Üniversitesi'nde öğrenim hayatını sürdüren öğrencilerin, öğrenci topluluklarıyla hayatın içine katıldığını aktaran Ellezer; “Üniversitemizde sosyal yaşam, öğrencilerimiz açısından oldukça renkli geçiyor. Üniversitemizin, Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğüne bağlı toplam 10 öğrenci topluluğumuz var. Bu topluluklarımız; AHEP Ultra Aslan Kulübü, Sinema Topluluğu, Sanat Üretim Topluluğu, Türkoloji Araştırmaları Topluluğu, Tasarım Topluluğu, Sosyal Aktivite ve Sosyal Sorumluluk Topluluğu, Alanya HEP E-Sports Topluluğu, Alanya HEP Patika Topluluğu, Gastronomi Topluluğu, ve Kalite Topluluğudur. Spordan sanata, tasarımdan tarihe, sosyal sorumluluk ve aktivitelerden üniversitenin kalite yönetimine kadar pek çok alanda öğrencilerimiz farklılıklarını gösteriyor. Üniversitemize bağlı pek çok öğrenci topluluğu hem şehir hem de ülkemiz açısından önemli projeleri hayata geçirdi. Özellikle gastronomi ve turizm alanında hem şehrin hem de ülkemizin dikkatini çeken paneller, seminerler ve yardım kampanyalarına imza attı” dedi.

“Fark oluşturan projeler üretecekler"

Ellezer, üniversite bünyesinde bu yıl 3 yeni topluluğun hayata geçtiğini söyledi. Ellezer; Alanya HEP E-Sports Topluluğu, Alanya HEP Patika Topluluğu ve Kalite Topluluğuna üye öğrencilerin, bu yıl fark oluşturan çalışmalar yapacaklarının altını çizdi. Alanya HEP Üniversitesi'nin her alanda engelleri kaldıran bir üniversite olduğuna dikkat çeken Ellezer; “Üniversitemiz bu yıl yüzde 90 doluluk oranını yakaladı. Tercih edilen, üniversite olmanın getirdiği sorumluluk ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Üniversitemiz, öğrencilerine mekânsal erişilebilirlik, eğitimde erişilebilirlik, sosyal kültürel etkinliklere erişilebilirlik konusunda çalışmalar yaptı ve turuncu bayrak ile bu çalışmalarını tescilledi. Yeni dönemde de bu yönde çalışmalarımız devam edecek. Kalite Topluluğu üyesi öğrencilerimiz, üniversitemizin kalitesine ek katkı sağlayacak çalışmalarla fark katacaklar. Türkoloji Araştırmaları Topluluğu ile Sosyal Aktivite ve Sosyal Sorumluluk Topluluğumuz, bugüne kadar pek çok başarılı projeleri hayata geçirdi. Bu yıl da aynı kararlılık ve inançla insan yaşamına değer katacak projeleri hayata geçirecek” diye konuştu.

Üniversitenin bahçesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, Hovarda Grubu'nun konseri ile doyasıya eğlendi.