İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Her 5 dakikada 'Sevgililer Günü nikahı' kıyıldı

Kepez Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde evlenmek isteyen çiftlerin fazlalığı nedeniyle her 5 dakikada bir nikah kıydı.

Kepez Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlenmek isteyen çiftlerin fazlalığı nedeniyle her 5 dakikada bir nikah kıydı. Bu özel günde Kepez'de 49 çift evlilik birlikteliğine ‘evet' dedi.


Evlilik tarihlerinin daha özel olmasını isteyen çiftler, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Kepez Belediyesi Evlendirme Dairesine akın etti. Bu özel gün için aylar öncesinden randevu alan çiftler, kendilerine verilen saatte nikah salonunu mutluluklarına ortak olmak isteyen sevenleriyle doldurdu. Kepez Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 49 çift evlilik birlikteliğine ‘evet' dedi. Bu özel günün ilk nikahlarını Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, kıydı. Tütüncü, çiftlere mutluluklar dileyerek, sevginin sembolü kırmızı gül hediye etti. Günün kalan diğer nikahları da nikah memuru Muhittin Durmuş tarafından kıyıldı. Mutlulukları gözlerinden okunan çiftler, evlilik tarihlerinin daha da özel olması için 14 Şubat Sevgililer Günü'nü seçtiklerini söylediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.