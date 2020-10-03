Herkes çanak anteni tamir ediyor sandı, cesedi beton zeminde bulundu

Antalya'da 5 katlı binanın çatısına çıkan genç adam, kendisini boşluğa bırakarak yaşamına son verdi. Gencin atlamadan önce çanak antene tutunarak cep telefonuyla konuştuğu ve ardından kendisini boşluğa bıraktığı öğrenildi.

Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Sinan Mahallesi Hüsnü Karakaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir apartmanın çatısına çıkan Fatih B., tek eliyle çatıdaki çanak anteni tutarken bir taraftan da cep telefonuyla konuşmaya başladı. 30'lu yaşlarda olduğu belirtilen gencin hareketlerinden şüphelenen çevre binalardaki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İddiaya göre Fatih B., ekipler olay yerine gelmeden cep telefonunda konuştuğu kişiye ‘gelmezsen atlıyorum' diyerek kendini boşluğa bıraktı. 5 katlı apartmanın çatısından yan taraftaki işyerlerinin beton çatısına düşen Fatih B., yapılan kontroller sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

“Anten tamir ediyor zannettik”

Genci çatıda gören vatandaşlardan Bilal Çınaroğlu, “Bir elinde cep telefonu vardı, diğer eliyle de anteni tutuyordu. Biz de anten tamir ediyor zannettik. Telefonla konuşuyordu. Ardından anteni ve telefonu bıraktı. Kendini arkasını dönerek saldı, betona düştü. Herhalde öldü” dedi.

Polis, olayla ilgili görgü tanıklarının ifadesine başvurdu.