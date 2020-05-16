Herkes evinde olunca hırsızlar yayla evlerine dadandı

Antalya'nın Alanya ilçesi kırsalındaki 12 farklı yayla evinden hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 4 şüpheli jandarmanın sıkı takibi sonucu yakalandı.

Alanya'nın Gökbel Yaylası'ndaki 12 fark eden hırsızlık yapıldığı bilgisine ulaşan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Asayiş Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez Karakolu ekipleri, çalışma başlattı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde teknik ve fiziki takip yapan ekipler, hırsızlık şüphelilerinin V.Ş. (16), M.N.Y. (24), E.Ş. (19) ve Azerbaycan uyruklu M.B. (22) olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 4 şüpheliyi adreslerinde yakalayarak gözaltına aldı. Hırsızlık şüphelileri karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ayrıca adreslerden çalınarak bir iş yerine satıldığı tespit edilen 2 televizyon, jeneratör ve av tüfeği ise ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.