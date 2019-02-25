Herkes kaza yaptı sandı, sağlık ekiplerini görünce kalkıp selfie yaptı

Antalya'da motosiklet yolculuğu yapan bir adam, işlek bir caddede sağa çekip motosikletini park ettikten sonra refüjdeki çimlerde uykuya daldı. Caddedeki sürücüler tarafından kaza yaptığı düşünülen şahsı, sağlık ekipleri uyandırarak ön muayenesini yaptı. Dün geceden alkol aldığı için başının ağrıdığını ve uykusuz kaldığı için uyuduğunu söyleyen adam, sağlık ekipleriyle de selfie çekindikten sonra yoluna devam etti.

İlginç olay, Kepez ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 ACC 071 plakalı motosikletiyle yolculuk yapan Gökhan Şentürk, Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü önüne geldiği sırada motosikletini sağa yanaşarak park etti, ardından refüj üzerindeki çimlere uzanarak uyumaya başladı. Şentürk'ün cadde üzerinde hareketsiz bir şekilde yattığını gören sürücülerse durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Şentürk'ü uyandırarak sağlık kontrolünü yaptı.

“Bu konuda çok üzgünüm”

Burdur'dan geldiğini ve 5-6 saattir yolculuk yaptığını söyleyen Şentürk, dün geceden alkol aldığı için başının ağrıdığını, bu yüzden de çimlere uzanarak uyuduğunu dile getirdi. Şentürk, gazetecilerin, ‘Size bir şey oldu sanıldı' sözüne karşılıksa, “Bu konu hakkında çok üzgünüm” cevabını verdi.

Bir süre oturarak kendine gelmeye çalışan Şentürk, son olarak sağlık ekiplerini arkasına alıp cep telefonuyla selfie çekinmesinin ardından kaskını takıp motosikletiyle yoluna devam etti.