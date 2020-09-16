İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

HES Kodu uygulaması başlatıldı

Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca kamu kurum ve kuruluşları ve bankalara çalışanlar da dahil olmak üzere tüm vatandaşların HES kodu sorgulanarak alınması kararlaştırıldı.

Manavgat'ta ilk uygulama Manavgat Kaymakamlığı ve bazı bankalarda başlatılırken, Manavgat Kaymakamlığı girişine vatandaşların HES kodunu nasıl alabileceklerini gösteren tabela konuldu.Vatandaşlar HES Kodunu, cep telefonlarına ücretsiz indireceği "Hayat Eve Sığar" uygulamasının yanı sıra e devlet ve SMS yöntemiyle de alabiliyor.



Manavgat Kaymakamlığı öncülük ediyor


HES kodu uygulamasını Manavgat'ta uygulayan ilk kurum Manavgat Kaymakamlığı oldu. Manavgat Kaymakamlığı ve Kaymakamlık binasında bulunan kamu kurumlarına gelen vatandaşlar, HES Kodu almadan içeriye alınmadı. Kapıdaki görevli vatandaşları HES kodu almaları konusunda uyarırken HES kodu almalarına yardımcı oldular. Ayrıca Manavgat Kaymakamlığı HES Kodunun nasıl alınabileceğini gösteren herkesin rahatlıkla görebileceği büyüklükte bir tabelayı giriş kapısına koymak suretiyle vatandaşların işlerini kolaylaştırdı.


HES kodunun uygulandığı özel bir banka şubesinde hazırlıksız yakalanan vatandaşlarla banka güvenlik görevlisi arasında ufak-tefek sorunlar yaşandı. Güvenlik görevlisinin konuyu ayrıntılı olarak anlatmasıyla yaşanan sorun ortadan kalktı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.