HES Kodu uygulaması başlatıldı

Manavgat'ta ilk uygulama Manavgat Kaymakamlığı ve bazı bankalarda başlatılırken, Manavgat Kaymakamlığı girişine vatandaşların HES kodunu nasıl alabileceklerini gösteren tabela konuldu.Vatandaşlar HES Kodunu, cep telefonlarına ücretsiz indireceği "Hayat Eve Sığar" uygulamasının yanı sıra e devlet ve SMS yöntemiyle de alabiliyor.

Manavgat Kaymakamlığı öncülük ediyor

HES kodu uygulamasını Manavgat'ta uygulayan ilk kurum Manavgat Kaymakamlığı oldu. Manavgat Kaymakamlığı ve Kaymakamlık binasında bulunan kamu kurumlarına gelen vatandaşlar, HES Kodu almadan içeriye alınmadı. Kapıdaki görevli vatandaşları HES kodu almaları konusunda uyarırken HES kodu almalarına yardımcı oldular. Ayrıca Manavgat Kaymakamlığı HES Kodunun nasıl alınabileceğini gösteren herkesin rahatlıkla görebileceği büyüklükte bir tabelayı giriş kapısına koymak suretiyle vatandaşların işlerini kolaylaştırdı.

HES kodunun uygulandığı özel bir banka şubesinde hazırlıksız yakalanan vatandaşlarla banka güvenlik görevlisi arasında ufak-tefek sorunlar yaşandı. Güvenlik görevlisinin konuyu ayrıntılı olarak anlatmasıyla yaşanan sorun ortadan kalktı.