Hestourex 2020'ye do?ru

Cumhurba?kanl??? himayelerinde ?n?m?zdeki y?l 2-4 Nisan tarihleri aras?nda Antalya'da 4'?nc?s? ger?ekle?tirilecek D?nya Sa?l?k, Spor ve Alternatif Turizm, Kongre ve Fuar?'n?n (Hestourex) haz?rl?klar? s?r?yor.

D?nyan?n d?rt bir yan?ndaki turizm acentalar? ve sat?n alma heyetlerini turizmin ba?kenti Antalya'ya getirerek, turistlerin konaklama, sa?l?k ve spor hizmetlerinden faydalanma, inan?, k?lt?r, gastronomi ve etkinlik gibi turizmin bir?ok se?ene?inden faydalanmas?n? ama?layan Hestourex, dev bir anla?maya imza att.Turizm Akademisyenleri Derne?i ve Profesyonel Otel Y?neticileri Derne?i, ayn? tarihlerde d?zenlemeyi planlad?klar? T?rkiye Turizm Zirvesi'ni, Hestourex ?at?s? alt?nda yapmay? kararla?t?rd?. Antalya'da yap?lan Hestourex Dan??ma Kurulu Toplant?s?'nda, fuar?n bilimsel

kongrelerini ger?ekle?tirecek olan protokol?n imzalar? da at?ld?.

Hestourex 2020'ye 165 ?lkeden 5 bin yabanc? kat?l?mc?n?n kat?laca??na dikkati ?eken Hestourex Dan??ma Kurulu Ba?kan? Emin ?akmak, imzalanan protokolle fuar kapsam?ndaki bilimsel kongrelerin yerli ve yabanc? konu?mac?larla ger?ekle?ece?ini a??klad?.

Turizmin ?e?itlendirilmesi ad?na Hestourex'in b?y?k bir ?neme sahip oldu?unu belirten Turizm Akademisyenleri Derne?i Ba?kan? Prof. Dr. Muharrem Tuna, T?rkiye Turizm Zirvesi'ni Hestourex ?at?s? alt?nda ger?ekle?tirerek, turizmin bilimsel y?n?n? ele alacaklar?n? s?yledi. ?lk kez 2017 y?l?nda D??i?leri Bakan? Mevl?t ?avu?o?lu himayelerinde ger?ekle?en ve yakalad??? ba?ar? sayesinde 2018 ve 2019 y?llar?nda Cumhurba?kanl??? himayelerinde yap?lan D?nya Sa?l?k, Spor ve Alternatif Turizm, Kongre ve Fuar? Hestourex'in 4'?nc?s? 2-4 Nisan 2020 tarihinde Antalya'da ger?ekle?ecek.

"??tam?z? y?kselttik"

Yabanc? sat?n alma heyetleri ile T?rkiye'deki firma temsilcilerini bir araya getirerek ikili anla?malara ev sahipli?i yapan fuar ayr?ca, bilimsel kongreler ve yerinde inceleme f?rsatlar?n? sa?l?yor. Fuara kat?lan yabanc? sat?n alma heyetleri, Antalya ba?ta olmak ?zere T?rkiye'deki di?er turizm merkezlerini yerinde inceleyerek, ?lkelerindeki seyahat tutkunlar?na T?rkiye'de tatil yapma, tedavi olma yada spor yapma imkanlar?n? sunuyor.

Hestourex Dan??ma Kurulu Ba?kan'? Emin ?akmak, bug?n Hestourex'in 2.Dan??ma kurulunu ger?ekle?tirdiklerini ve 2020'de ??tay? y?kselttiklerini belirtti. ?akmak, ?Gerek a??rlayaca??m?z ?lke say?s? ve hedef ?lkeleri belirledik.Hem al?m heyet say?lar?m?zla hem hedef ?lke say?lar?n? y?kseltiyoruz ve ??tam?z? y?kselttik. Hem uluslararas? hem de yerelde daha geni? bir kat?l?m sa?lam?? olaca??z. 2019'da ger?ekle?tirdi?imiz 3'?nc? Hestourex ba?ar?l? oldu.Bir ?ok yeni turizm ?r?n?m?z?n tan?t?lmas?na ve turizm sezonlar?m?z?n da 4 -6 aydan 12 aya ??kar?lmas?na vesile oldu?umuz bir platform ger?ekle?tiriyoruz" dedi.

"Bug?n?n ayr? bir ?nem var"

Hestourex, 2020 haz?rl?klar? s?rerken ?nemli bir g?n oldu?unu vurgulayan ?akmak, ?Bug?n dan??ma kurulumuzun ayr? bir ?nemi var, 3 d?nemdir yapm?? oldu?umuz fuar ve kongre zirvemizde turizm ve akademik zirvemizde eksikli?imiz vard?. Onu da bug?nk? imzalam?? oldu?umuz protokol?m?zle birlikte gidermi? olduk.Protokol taraflar? T?rkiye Turizm Akademisyenleri Derne?i ve Profesyonel Otelciler Y?neticileri derne?inin ortak projesiydi.Hep birlikte g?? birli?i yapal?m birlik ve beraberlik i?erisinde Hestourex b?nyesi ve Cumhurba?kan?m?z?n himayesinde ama ayn? zamanda T?rkiye turizm zirvesine de akademik zirvesine de akademisyenlerimizin, gerek T?rkiye'de gerek uluslararas? konu?mac?larla zirveyi ger?ekle?tirmi? olal?m? ifadelerinde bulundu.

"Turizm gelirlerinde ciddi bir art?? g?rece?iz"

Turizm Akademisyenleri Derne?i ba?kan? Prof. Dr. Muharrem Tuna ise Hestourex'in T?rkiye a??s?ndan ?nemli oldu?unu vurgulad?. Tuna, ?Temel ald??? hedefine koydu?u unsur alternatif turizm t?rleri sa?l?k,spor di?er alternatif turizm t?rleri bir ?lke olarak politik d?zeyde alternatif turizm t?rlerine odaklanarak bu alanlarda kendimizi geli?tirirsek ben inan?yorum ki ki?i ba??na d??en turizm gelirleri zaman i?erisinde ciddi bir art?? g?rece?iz.Asl?nda burada d?nyada e?i benzeri g?r?lmemi? bir organizasyonu ger?ekle?tirece?iz. Sekt?r mezunlar akademisyenler ??renciler hepsi bu etkinlik i?erisinde bir araya gelecekler umuyorum ki ?ncelikle Antalya daha sonra da T?rkiye T?rk turizmine ba?ar?lar sa?layacak ?al??ma olacakt?r? diye belirtti.