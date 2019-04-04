Hestourex, spor temasıyla kapılarını açtı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türkiye'yi spor turizminde bir marka haline getirmek için ne gerekiyorsa sabırla, özveriyle, çok çalışarak hayata geçireceğiz" dedi.

Antalya'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen, Cumhurbaşkanlığı himayesindeki Hestourex 2019 Dünya Sağlık, Spor, Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı'na 165 ülkeden 6 binin üzerinde alım heyeti bekleniyor. Fuarda 50 bin ikili iş görüşmesi ile 30 milyar TL'lik ticaret hacmi hedefleniyor. Fuara Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yanı sıra Azerbaycan, Estonya, Litvanya ve Rusya Atletizm Federasyon, Mısır ve Malezya Uluslararası Bisiklet Birliği, Yunanistan, Rusya ve Almanya Voleybol Federasyonu, Özbekistan ve Tunus Golf Federasyonu, İran Futbol Federasyonu, Bosna Hersek ve Kıbrıs Tenis Federasyonunun stantları yer aldı.

ANFAŞ Expo Center'da düzenlenen fuarın açılışında konuşan Bakan Kasapoğlu, fuarın Türkiye'nin tarihi kültürel ve coğrafi güzelliklerini dünyaya tanıtmak amacıyla gerçekleştirildiğini kaydetti.

Sağlık turizminde dünyanın birçok gelişmiş ülkesiyle kıyaslandığında son derece kuvvetli noktada bulunduğumuzun altını çizen Bakan Kasapoğlu, sağlık turizminde öncü ülkelerden biri olma hedefine doğru emin adımlarla yürüdüğünü kaydetti.

Hestourex'in Türkiye'nin spor turizminde de önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Bakan Mehmet Kasapoğlu,“ Spor turizmi noktasında da önemli ilerlemeler kaydettik. İlk yılımızda, Hestourex 2017'de, katılımcı kalkınma ajansları ile birlikte yaptığımız tanıtımlar sayesinde, Erzurum ve Kayseri illerindeki kış sporları imkanlarını tanıtmıştık. Yaz aylarında bu illerin “Yüksek İrtifa Spor Kampları” için uygun olduğunu anlatan akademik paneller organize edip, alım heyetlerinin katılımlarını sağladık. Sonucunda ise Kayseri ve Erzurum illerimizde, yeni antrenman tesislerin yatırımları yapıldı.”diye konuştu.

Turizmin çeşitlendirilmesi ve 12 aya yayılması konusunda büyük ilerlemeler sağladıklarına değinen Bakan Kasapoğlu, “ Hestourex 2018'de hedeflerimizi bir adım öteye taşımıştık. Organizasyon boyunca toplamda 235 firma ve kurum arasında, toplamda 50 binden fazla ikili iş görüşmesi gerçekleştirilmişti. Bu rakamlar bizlere gösteriyor ki Türkiye, yaz turizminde, sağlık ve kültür turizminde olduğu gibi, spor turizminde de ağırlığını artırıyor. Gayret göstereceğiz. Yatırımları ve tanıtımları artıracağız. İnşallah Türkiye'yi spor turizminde bir marka haline getirmek için ne gerekiyorsa sabırla, özveriyle, çok çalışarak hayata geçireceğiz.” ifadelerine yer verdi.

"Fuarın teması spor turizmi"

Bu seneki organizasyonunun ana temasının spor turizmi olduğunun altını çizen Kasapoğlu,“ Altını çizmem gerekir ki spor, Türkiye için çok önemli. Bizim için sporun; ekonomik, sosyal ve ticari değerlerinin yanında, ülkeler arasındaki ilişkileri de geliştiren, iyileştiren bir anlamı var. İnsanlar arasındaki hoşgörünün ve insan sevgisinin sağlanmasında sporu, etkili bir araç olarak görüyoruz. Sporun birleştirici ve dönüştürücü etkisinin, sadece kendi gençlerimiz arasında değil, bütün dünya insanları nazarında güçlü olduğuna inanıyoruz.”dedi.

"17 yıldaki yatırımlar"

Spor alt yapısı anlamında son 17 yılda çok ciddi bir atılım gerçekleştirdiklerini aktaran Bakan Mehmet Kasapoğlu, “ Hem gençlerimizin spora erişiminin sağlanması, hem spor kulüplerinin sayısının artması, hem de spor turizminin ülkemizde gelişmesi adına tesisleşmeyi, stratejik hamlelerimizden biri haline getirdik. 2002 yılına kadar ülkemizdeki mevcut spor tesisi sayısı bin 575 iken, 2002 yılından sonra başlatılan tesisleşme hamlesi ile bugün bu sayı 3 bin 500'lerin üzerine çıktı. Yalnızca sayısal bir artışa değil, aynı zamanda nitelik olarak da ülkemize önemli tesislerin kazandırıldığı bir döneme imza attık. Bugün geldiğimiz noktada; dünyanın en iyi, teknik ve altyapı bakımından en etkili spor tesislerine sahip ülkelerinden biriyiz. Gerçekleştirdiğimiz spor tesisi devrimi neticesinde çok ülkeli büyük spor organizasyonları, her branşta hazırlık kampları ve hazırlık turnuvaları organizasyonları için aranan ülke haline geldik. Antalya, İzmir, Erzurum, Trabzon, Mersin, Samsun başta olmak üzere, hemen hemen bütün şehirlerimizi, bütün branşların istek ve taleplerine cevap verecek niteliklerle donattık.”diye konuştu.

"Spor ateşeliği"

Bakan Kasapoğlu, spor turizmi noktasında perspektiflerinin, uluslararası eksende tesisleriyle, imkanlarıyla, teknolojisiyle, iklimiyle, coğrafyasıyla başarılar ortaya koyan bir Türkiye inşa etmek olduğunun altını çizdi.

Bakanlık olarak Türkiye'ye spor turizmi yönünden, yurtdışından doğru bilgi akışının sağlanması ve etkili pazarlama ve branding faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için çok önemli adımlar atmaya hazırlandıklarını dile getiren Bakan Kasapoğlu, “Bunların başında, gelişmiş spor ülkelerinde kuracağımız Gençlik ve Spor Ateşelikleri geliyor. Kısa bir süre içerisinde ateşeliklerimiz hayata geçirilecek. Ayrıca bakanlığımız bünyesinde bir de Spor Turizmi Birimi kurmaya hazırlanıyoruz. Spor Turizmi Birimimiz ile Yurtdışı Teşkilatımız; ülkemizdeki spor tesislerimizin tanıtımını ve etkili bir şekilde yurtdışında pazarlanmasını sağlayacak. Bakanlığımız ile organizatörler ve spor kulüpleri arasındaki koordinasyonu kesintisiz ve eksiksiz olarak karşılayacak.”dedi.

"Hedef 12 ay turizm"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya'nın Türkiye'nin turizm başkenti ve misafir odası olduğunu belirterek, kentin resort diye tabir edilen deniz, kum, güneş üçlemesinde güçlü ve bu işi yapan bir il olduğunu vurguladı.

Hedeflerinin turizmi çeşitlendirerek 12 aya yaymaya çalıştıklarını kaydeden Karaloğlu, “ Bu sene spor temasıyla Gençlik ev Spor Bakanlığı'nın desteğini alarak üçüncüsünü yapıyoruz. Antalya spor turizminde fena bir noktada değil, çok önemli tesislerimiz var. Antalya uluslararası çok önemli spor organizasyonlarını başarıyla yürüten bir kenttir. Amacımız hem sağlık hem spor hem de alternatif sporları geliştirerek Antalya'daki turizm sezonunu 12 aya yaymaktır. Bütün hedefimiz bu. Mayıs ayında başlayan ekimde sona eren sezonumuz var. Bunu yayarsak 14 milyon yabancı turist sayısı 2023 hedefini 25 milyon hedefine çıkarabiliriz. Turizm sektörünün bu gibi etkinlikleri daha fazla sahiplenmesini istiyoruz.”diye konuştu.

“Katılımcılar”

Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Bakanı Davut Çetin, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği(AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, İl Emniyet Müdürü Murat Nuri Ulucan ilçe belediye başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.

Konuşmaların ardından Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler fuarın açılış kurdelesini kesi. Daha sonra Bakan Mehmet Kasapoğlu, fuar standtlarını ziyaret edip katılımcılarla sohbet etti.