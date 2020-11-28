Hıdırlık Kulesi'nde arkeolojik kazı sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kentin tarihi ve turistik simgeleri arasında yer alan Hıdırlık Kulesi çevresinde sürdürdüğü arkeolojik kazı çalışmalarında 1927 yılında yapılmış buz fabrikasının kalıntıları ortaya çıktı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, Koruma Kurulu kararı doğrultusunda, kentin önemli tarihi yapıları arasında yer alan Hıdırlık Kulesi'ni kültürel ve turistik çekim merkezi haline getirmek için başlattığı kazı çalışması aralıksız devam ediyor. Hıdırlık Kulesi çevresinde yürütülen arkeolojik kazı ve araştırma çalışmaları Müze Müdürlüğü denetiminde gerçekleştiriliyor.

"Kent belleğine ışık tutacak"

Uzman arkeolog ve ekiplerin titizlikle yürüttüğü kazı çalışmalarda kent belleğinde önemli bir yeri olan buz fabrikasının temel ve duvar kalıntıları açığa çıkarıldı. 1927 yılında Hıdırlık Kulesi'nin çevresinde inşa edilen buz fabrikasının makine dairesi ve depolama alanlarına ait temel ve duvar kalıntıları gün yüzüne çıktı. Yetkililer yapının ortaya çıktığı alanda kazı çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Arkeolojik kazı çalışmalarında ayrıca kulenin kuzey ve güney kısımlarında farklı yapılara ait temel kalıntıları üzerinde çalışmalar yoğunlaştırılmış şekilde sürüyor.