İhlas Haber Ajansı

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Hidroelektrik santralinden kablo çalan hırsızlar tutuklandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde hidroelektrik santralinden kablo çaldıktan sonra yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hidroelektrik santralinden kablo çaldıktan sonra yakalanan 2 kişi tutuklandı.


Olay, Oymapınar hidroelektrik santralinden meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kablo çaldıktan sonra otomobili bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışırken Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakoluna bağlı ekipler tarafından İ.Y. ve A.C. kovalamaca sonucu yakalandı.


2 şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 2 şüpheli Alanya Cezaevine teslim edilirken olayın ardından kaçarak izini kaybettiren S.E.Ö. isimli şahsı yakalamak için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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