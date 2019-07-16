İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hijyen eğitimi işaret diliyle verilecek

Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) bünyesinde kurulan Sağlık Platformu ilk toplantısını yaptı.

12 derneğin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Muratpaşa Belediyesi'nin hijyen eğitiminin özel eğitim sınıflarında işaret diline tercüme edilerek verilmesi kararlaştırıldı.


Muratpaşa Belediyesi'nin Doğuyaka Mahallesi'nde 13 bin metrekare alan üzerinde yaptığı ve 8 bin 666 metrekare kapalı alana sahip iki bloktan oluşan ASSİM'de, 17 ayrı çalışma başlığında kurulan platformlar çalışmalarını sürdürüyor.


Avrupa'nın en büyük dernekler yerleşkesine ev sahipliği yapan ayrıca 500 kişilik konferans salonu, 12 çok amaçlı eğitim ve toplantı salonu bulunan merkez bünyesinde kurulan Sağlık Platformu, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Muratpaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün doğal üyesi olduğu platform, 12 derneğin katılımıyla toplandı.


Toplantıda Antalya Aile Hekimleri Derneği, İşitme Engelliler, İşaret Dili Tercümanları ve Eğitmenleri Derneği, Uluslararası Antalya Sağlık Turizm ve Eğitim Derneği'yle birlikte Teke Yöresi Avşar Yörükleri Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, Antalya Divriğ Kültür Derneği gibi kültür ve hemşeri dernekleri de yer aldı.


Sağlık Platformu'nun ilk toplantısında Muratpaşa Belediyesi'nin devam ettiği hijyen eğitimlerinin özel eğitim sınıflarında işitme engelli öğrencilere yönelik uygulanması kararlaştırıldı. Buna göre, eğitimler işaret dili tercümanları tarafından çevrilerek gerçekleştirilecek. Ayrıca Antalya Aile Hekimleri Derneği'yle yapılacak çalışmayla hijyen eğitimlerinin daha geniş toplum kesimlerine yayılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek. Bu çalışmada bireylerin hijyen koşullarına dikkat etmemesi durumunda karşı karşıya kalabilecekleri enfeksiyon hastalıklarıyla ilgili bilgilendirme yapılacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.