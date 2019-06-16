Hijyen standardına uyan firmalara sertifikaları verildi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın yeni dönem projeleri arasında yer alan işletmelere yönelik hijyen sertifika programı başladı. Muratpaşalıların ve kente gelen milyonlarca turistin temiz ve güvenli gıda tüketimini amaçlayan çalışma kapsamında ilk eğitimleri tamamlayan bir firma çalışanlarına sertifikaları verildi.

Başkan Uysal'ın yeni dönem projeleri arasında sağlıklı beslenme okulu, akıllı hasta takibi, sağlık kart gibi uygulamaların yer aldığı ‘Sağlıklı Yaşam' başlığında bulunan işletmeler için hijyen ve gıda güvenliği sertifika programı uygulanmaya başladı. Muratpaşa Belediyesi'nin öğrenciler ve personeline yönelik uzun süredir devam eden hijyen eğitim çalışmaları işletmelere açıldı. Muratpaşa sakinlerinin ve kente gelen milyonlarca turistin temiz ve güvenli gıda tüketimini sağlamayı amaçlayan program kapsamında ilk eğitimler de verildi. Belediyenin ana hizmet binasında ücretsiz gerçekleştirilen eğitimlere katılan bir firma çalışanları hijyen sertifikalarını aldı.