Hikmet Tuğsuz hayranları ile bir araya geldi

Survivor yarışmacısı, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'ün antrenörü Hikmet Tuğsuz dün akşam Kumluca'ya geldi.

Hikmet Tuğsuz Kumluca girişinde bulunan bir kafede hayranlarıyla bir araya geldi. Hikmet Tuğsuz'un genç hayranlarıyla buluşmasına Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı, Kumluca Belediye Meclis Üyesi Mehmet Toprak da katıldı.

Hikmet Tuğsuz genç hayranları ile fotoğraf çektirdi, uzun süre sohbet etti.