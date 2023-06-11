Hırsız girdiği apartmanda ayakkabıları çuvala doldurup, çaldığı bebek arabasına yükleyerek kaçtı

Antalya'da bir apartmana giren hırsız, dairelerde kapı önüne bırakılan neredeyse tüm ayakkabıları çaldı. Çuvala koyduğu ayakkabıları yine çaldığı bebek arabasına yükleyip kayıplara karışan hırsızın o anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Ayakkabıları çalınan vatandaşlardan Selma Köksoy, “Komple soydu gitti bizi. Olayın şokunu hala atlatamadım” dedi.

Hırsızlık olayı, 7 Haziran Çarşamba günü Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi 90. Sokak üzerindeki bir apartmanda akşam saatlerinde yaşandı. Apartmana giren hırsız, 3 ve 4'üncü katlardaki dairelerin kapı önündeki ayakkabıları yanında getirdiği çuvala doldurdu. Ardından yine aynı apartmandan çaldığı bir bebek arabasına çuvalı koyan şüpheli, çok sayıda çift ayakkabıyla kayıplara karıştı. Kapılarını açtıklarında neye uğradığını şaşıran apartman sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, apartman sakinlerinin ifadesine başvurarak, güvenlik kamerasından eşkale göre şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

“Olayın şokunu hala atlatamadım”

Olayı anlatan apartman sakinlerinden Selma Köksoy, 5 çift ayakkabı çalındığını belirterek, “Çok kötü bir gündü. Akşam evdeydik, kameramız olmasına rağmen hırsız gelip komşumun ve bizim ayakkabılarımızı çalmış. Ardından alt kata inip yine kızımın bebek arabasını almış. Hep marka ayakkabıları almış. Komple soydu gitti bizi. Oğluma ayakkabılarını yeni almıştım. İlk defa böyle bir şey yaşıyoruz. Hala olayın şokunu atlatamadım. Yakalanmasını istiyoruz. Bunu yapan her şeyi yapabilir. Allah'tan denk gelmedik, elinde bıçak gibi bir şey vardı” dedi.

Rahat tavırları pes dedirtti

Hırsızlık anıysa güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hırsızın apartmanda 2 ve 3'üncü katlardaki dairelere gelmesi, ayakkabıları çuvala doldurduktan sonra bebek arabasına yükleyip ayrılması yer alıyor. Dairenin hemen kapı girişinde bulunan güvenlik kameralarına rağmen hırsızın oldukça rahat davranması ise dikkat çekiyor.