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Hırsızın gözüne kestirdiği elektrikli bisikleti çalması güvenlik kamerasında

Antalya’da bir apartman bahçesine giren hırsız, elektrikli bisikleti çalarak ortadan kayboldu.

Antalya'da bir apartman bahçesine giren hırsız, elektrikli bisikleti çalarak ortadan kayboldu. Hırsızın görüntüleri güvenlik kamerasına yansırken, elektrikli bisikletin sahibi, “Şarjı da azdı” dedi.


Dün Kepez ilçesi Fevziçakmak Mahallesindeki meydana gelen olayda, kimliği belirsiz bir kişi bir apartman bahçesindeki elektrikli bisikleti alarak ortalıktan kayboldu. Bisikletin sahipleri, apartmanın güvenlik kamerasını incelediklerinde elektrikli bisikletin bir hırsız tarafından götürüldüğünü fark etti. Elektrikli bisikleti gözüne kestiren hırsızın oldukça soğukkanlı oluşu pes dedirtirken, elektrikli bisikletin sahibinin ‘şarjı da azdı' sözleri görüntüye yansıdı.


Kimliği belirsiz şüphelinin bulunması için polis çalışma başlattı.

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