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Hırsızlar kovalamaca sırasında çaldıkları altınları yola attı ama kaçamadı

Antalya’da polisin ’dur’ ihtarına uymayan otomobildeki hırsızlar çaldıkları iddia edilen ziynet eşyalarını yola atıp kaçmak istedi.

Antalya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobildeki hırsızlar çaldıkları iddia edilen ziynet eşyalarını yola atıp kaçmak istedi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin yola attıkları altınlar polis tarafından toplandı.


Edinilen bilgiye göre olay, Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi Göksu Caddesi üzerinde dün akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Yol kontrolü yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 07 EGC 29 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. İçerisinde 3 şüpheli bulunan aracın kaçması üzerine polis takibe başladı. Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler yakalanacaklarını anlayınca üzerlerinde bulunan ziynet eşyalarını yola attı. Dakikalar süren kovalamacanın ardından 3 şüpheli yakalandı. Polis, Göksu Caddesi üzerine gelerek yola atılan ziynet eşyalarını aradı. Yolda 2 altın küpe, 1 altın bilezik, 1 altın zincir ve 2 altın yüzük bulundu. Haklarında hırsızlık suçundan çok sayıda polis kaydı olduğu belirlenen şüphelilerin ziynet eşyalarını Denizli'den çaldığı ortaya çıktı. Şüpheliler ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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