İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hırsızlar yayla evlerine dadandı

Alanya’nın Fakırcalı Mahallesi’nde yaylada hırsız kabusu yaşanıyor.

Alanya'nın Fakırcalı Mahallesi'nde yaylada hırsız kabusu yaşanıyor. Hırsızlar son günlerde çoğu boş olan yayla evlerini hedef aldı.


Hırsızların son günlerdeki hedefi Alanya'nın Fakırcalı Yaylası oldu. Fakırcalı'da hırsızlar, girdikleri yayla evlerinin altını üstünü getirdikten sonra musluk bataryalarını bile keserek çaldılar. Fakırcalı'da bu yıl 10 evde hırsızlık olayları yaşandığı bildirildi. Fakırcalı Muhtarı Hüseyin Sönmez, vatandaşların şok yaşadığını belirterek, yetkililerden güvenliğin sağlanması konusunda yardım istedi.



Geçtiğimiz yıl 23 eve girildi


Muhtar Sönmez, "Geçen yıl yaylamızda 23 eve hırsızlar girerek talan ettiler. Bu yıl da 10 eve girdiler. Büyük bir şok yaşıyoruz. Yaylada telefonlar çekmediği için haberleşme imkanı da yok. Yetkililerden acil güvenlik ve baz istasyonu desteği istiyoruz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.