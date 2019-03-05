Hırsızlar yayla evlerine dadandı

Alanya'nın Fakırcalı Mahallesi'nde yaylada hırsız kabusu yaşanıyor. Hırsızlar son günlerde çoğu boş olan yayla evlerini hedef aldı.

Hırsızların son günlerdeki hedefi Alanya'nın Fakırcalı Yaylası oldu. Fakırcalı'da hırsızlar, girdikleri yayla evlerinin altını üstünü getirdikten sonra musluk bataryalarını bile keserek çaldılar. Fakırcalı'da bu yıl 10 evde hırsızlık olayları yaşandığı bildirildi. Fakırcalı Muhtarı Hüseyin Sönmez, vatandaşların şok yaşadığını belirterek, yetkililerden güvenliğin sağlanması konusunda yardım istedi.

Geçtiğimiz yıl 23 eve girildi

Muhtar Sönmez, "Geçen yıl yaylamızda 23 eve hırsızlar girerek talan ettiler. Bu yıl da 10 eve girdiler. Büyük bir şok yaşıyoruz. Yaylada telefonlar çekmediği için haberleşme imkanı da yok. Yetkililerden acil güvenlik ve baz istasyonu desteği istiyoruz" dedi.