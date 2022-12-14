Hırsızlık anında dökülen akaryakıtın kokusu apartman sakinlerini alarma geçirdi

Antalya'da bir apartmanda gelen koku üzerine doğalgaz kaçağı olabileceğini düşünerek otoparka inen apartman sakinleri, hırsızlık olayıyla karşılaştılar. Kokunun hırsızın motosiklet ve traktörden çalmaya çalıştığı akaryakıtın dökülmesi nedeniyle olduğu anlaşılırken, apartman sakinleri şüpheliden şikayetçi oldu.

Antalya'nın Serik ilçesinde güne başlarken apartmanda hissedilen kokunun nereden geldiğini araştırmak için otoparka inen apartman sakinleri, hayatlarının şokunu yaşadı. Otoparkta bulunan traktördeki yakıt borularının kesilmesiyle ortama yayılan kokunun mazottan kaynaklandığı anlaşılırken, hırsızlık anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerle ortaya çıktı. Görüntülerde hırsızın elinde getirdiği bidonla motosikletten benzin çekmek için verdiği mücadele ve kaskı alıp başına takması, ardından traktörün aküsünü çalıp motosiklete binerek kaçması yer aldı.

Apartman sakinlerinden olan traktörün sahibi Ayhan Kurtan, "Sabah bir mazot, gaz gibi bir koku geliyordu. O kokuya istinaden doğalgazda bir kaçak var diye araştırmaya indik. Daha sonra otoparka baktığımızda mazot kokusuna rastladık. Baktım traktörümde mazot hortumları kesilmiş, akü çalınmış. Şahıs mazot çekmiş, bir kısmı bidonda kalmış. Daha sonra kamera kayıtlarına baktığımızda arkadaşın motosikletinden benzin çekmeye çalışmış. Ondan sonra emniyeti aradık. Olay yeri inceleme ekipleri geldi, parmak izi aldı. Suç durusunda bulunduk" diye konuştu.