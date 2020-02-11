İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hırsızlık şüphelisi kadın yakalandı

Antalya’da girdiği 2 evden 7 bin dolar çaldığı belirlenen kadın hırsız tutuklandı.

Antalya'da girdiği 2 evden 7 bin dolar çaldığı belirlenen kadın hırsız tutuklandı.


Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesindeki evinden hırsızlık gerçekleşen T.Y., durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgede yaptıkları güvenlik kamerası çalışmasında hırsızlığı üç kadının gerçekleştirdiğini tespit etti. Kadınlardan H.B. (20), F.B.'nin kullandığı 35 AR 0132 plakalı otomobil içinde yakalandı. H.B'nin üzerinde yapılan aramada kapı kilit dilini düşürmede kullanılan plastik aparat ele geçirildi. Sürücü F.B'ye trafik yönünden 2 bin 500 lira ceza uygulanırken, araç otoparka çekildi. Yapılan sorgulamada H.B'nin suç kaydının olmadığı fakat, Kepez ilçesi Altınova Mahallesindeki bir evden 7 bin dolar çalınması olayı karıştığı belirlendi. Emniyetteki ifadesinin ardından H.B adliyeye sevk edildi. H.B, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.