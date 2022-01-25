İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hırsızlık zanlısı polisleri karşısında görünce ikinci kattan birinci katın balkonuna atladı

Antalya’da hırsızlık suçundan 7 yıl hapis cezası ile aranan şahıs polisleri karşısında görünce, ikinci katta bulunan ikametin balkonundan birinci katın balkonuna atlayarak yaralandı.

Antalya'da hırsızlık suçundan 7 yıl hapis cezası ile aranan şahıs polisleri karşısında görünce, ikinci katta bulunan ikametin balkonundan birinci katın balkonuna atlayarak yaralandı. Şahıs tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince bugün yapılan çalışmada, hırsızlık suçundan 7 yıl hapis cezası ile aranan O.K.'nin Döşemealtı ilçesi Bahçeyaka Mahallesi'nde ikamet ettiği tespit edildi. Polisler şahsı yakalamak için operasyon düzenledi. Bu sırada polisleri karşısında gören şahıs, ikinci katta bulunan ikametin balkonundan birinci katın balkonuna atladı. Yaralanan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Zanlı, intikal ettirildiği Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınarak daha sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.